Стало известно количество украинских избирателей за рубежом

КИЕВ. 11 января. УНН. По состоянию на 31 декабря 2018 года в Государственном реестре избирателей значилось более полумиллиона избирателей заграничного избирательного округа, передает УНН, ссылаясь на данные реестра.

Так, на конец 2018 года общее количество избирателей заграничного избирательного округа, в том числе с отметкой о выбытии, составило 523 587 человек. Тех, кто имеет отметку о выбытии, в реестре - 116 756 избирателей заграничного округа.

Всего в Украине по состоянию на 31 декабря 2018 года было зарегистрировано 35 602 855 избирателей.

Напомним, 31 декабря 2018 года официально стартовала избирательная кампания на выборах Президента Украины.

Как сообщал УНН, 31 декабря в 9 утра в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом в президенты подал первый кандидат.

Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала пять кандидатов на пост Президента Украины.