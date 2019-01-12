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За решеткой в РФ более 80 украинских политзаключенных

За решеткой в РФ более 80 украинских политзаключенных

КИЕВ. 12 января. УНН. В российских тюрьмах за свои политические убеждения находится более 80 граждан Украины. Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в обращении по случаю Дня украинского политзаключенного, передает УНН.

В обращении она добавила, что День украинского политзаключенного отмечается в Украине ежегодно 12 января.

"Среди современных политических заключенных Олег Сенцов, Станислав Клых, Павел Гриб, Роман Сущенко, Казим Аметов, Асан Чапух, Бекир Дегерменджи, Ремзи Меметов, Нури Примов. Всего более 80 граждан Украины удерживаются в российских тюрьмах за свои политические взгляды", - написала Денисова.

Омбудсмен пообещала приложить максимум усилий для освобождения всех украинских политзаключенных.

Как сообщал УНН, Денисова заявила, что пленных украинских моряков будут освобождать согласно Женевской конвенции.

Источник: УНН
Теги: Россия, омбудсмен, политзаключенные, Людмила Денисова
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