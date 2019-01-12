Более 800 россиян не пустили в Украину после военного положения

КИЕВ. 12 января. УНН. С 26 декабря, после прекращения действия военного положения в некоторых украинских регионах, более 800 гражданам России отказали в пропуске на территорию Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"С прекращением в Украине действия режима военного положения пограничники продолжают осуществлять усиленные меры безопасности на государственной границе, линии соприкосновения и админчерте с временно оккупированной территории АР Крым. Так, с 26 декабря более 800 гражданам РФ отказано в пропуске", - говорится в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, за время действия военного положения в пересечении украинской границы было отказано 1651 гражданину РФ.

Как сообщал УНН, Совет национальной безопасности и обороны Украины после отмены военного положения сохранил ограничения на въезд в страну для мужчин с РФ в возрасте от 16 до 60 лет.