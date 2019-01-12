В Житомирской области заявили о переходе в ПЦУ первого прихода УПЦ МП

КИЕВ. 12 января. УНН. Община Свято-Николаевского храма села Ворсовка Малинского района Житомирской области приняла решение о переходе с Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. Так на странице в Facebook сообщил руководитель местной ячейки ВО "Свобода" Николай Полиновский, сообщает УНН.

"Первая ласточка... Ворсовская община перешла в лоно Украинской церкви. Горжусь, что был с этими людьми", - говорится в сообщении Полиновского.

В то же время на официальном сайте Житомирской епархии ПЦУ эта информация отсутствует.

Как сообщал УНН, в ПЦУ перешло около 50 приходов.

По результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, позже его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и снова вернули в Украину.