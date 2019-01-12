РФ проводит военные учения в оккупированном Крыму

КИЕВ. 12 января. УНН. В оккупированном Крыму Российская Федерация начала учения артиллерийских подразделений Черноморского флота, в которых принимают участие более 300 военнослужащих и 20 единиц техники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ.

"На одном из полигонов (оккупированного - ред.) Крымского полуострова проходят плановые мероприятия боевой подготовки артиллерийских подразделений армейского корпуса Черноморского флота в зимних условиях", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, экипажи самоходных артиллерийских установок, расчеты гаубичной артиллерии и минометные подразделения отрабатывают действия по приготовлению артиллерийских установок к бою и подготовке к стрельбе, сдают нормативы по инженерному оборудованию, маскировке и смене огневых позиций.

Кроме того, в ходе тренировок задействованы расчёты беспилотных летательных аппаратов (БЛА), которые совершенствуют свои навыки по обнаружению целей и корректировке огня, а также отрабатывают взаимодействие с расчетами различных видов артиллерии для их эффективного применения.

Как указано в информации, всего в российских учениях на полигоне задействованы более 300 военнослужащих и более 20 единиц техники, в том числе самоходные артиллерийские установки "Нона-С", самоходные гаубицы "Гвоздика", а также минометы "Поднос" и "Сани".

Ранее УНН сообщал, что в аннексированном Россией Крыму проходят учения подразделений так называемой береговой охраны Черноморского флота.