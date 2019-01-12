НАТО констатирует прорыв в подготовке украинских военных - Пристайко

КИЕВ. 12 января. УНН. В Североатлантическом альянсе положительно отметили достижения Украины по подготовке сержантского корпуса. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, передает УНН.

"Последняя оценка, которую сделал Альянс конце прошлого года, свидетельствует о том, что есть серьезный прорыв в подготовке, в частности, сержантского корпуса. Это абсолютно новое для нас дело - профессиональный сержантский корпус. Значительно улучшилась ситуация с управлением и обеспечением армии, логистикой, управлением войсками", - сказал Пристайко.

Также дипломат напомнил о том, что Украина приняла ряд законов по развитию силовых структур.

"В прошлом году Украина приняла закон о внешней безопасности, в том числе и вообще о безопасности. Этим законом предусматривается принятие следующих 6 актов, которые должны сделать из Украины сильную державу, в то же время более контролируемую и демократическую. Например, это закон о Службе безопасности, закон о разведывательной деятельности и еще ряд законов, которые наши законодатели должны принять, чтобы помочь этому процессу", - добавил Пристайко.

Как сообщал УНН, Украина получила от НАТО наивысшую оценку за выполнение годовой нацпрограммы.