Посол США в ФРГ пригрозил местным компаниям санкциями из-за "Северного потока-2"

КИЕВ. 13 января. УНН. Посол США в Германии Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношения них санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода “Северный поток-2”. текст послания опубликовало издание Bild, сообщает УНН.

“Мы подчеркиваем, что, если компании, оказывающие поддержку российскому энергетическому сектору, будут участвовать в каких-либо (соответствующих проектах), это может повлечь за собой введение санкций”, — написал Гренелл. По его утверждению, “если из-за запуска „Северного потока-2“ и „Турецкого потока“ европейские поставки газа через Украину станут избыточными, Киев потеряет свое значение в сфере политики безопасности, из-за чего возрастет риск интервенций со стороны России”.

Как считает Гренелл, “фирмы, поддерживающие оба проекта, подрывают безопасность Украины и Европы”.

По информации газеты, письма, согласованные с властями США, разосланы многим немецким компаниям, которые, в свою очередь, восприняли их как шантаж. “Письма нужно воспринимать не как угрозу, а как ясное выражение политической позиции США”, — заявил в связи с этим изданию представитель Гренелла.

Напоминаем, экс-канцлер ФРГ Шредер раскритиковал США за давление по вопросу “Северного потока-2”.