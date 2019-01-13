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Политическая элита Германии избегает посла США в Берлине

Политическая элита Германии избегает посла США в Берлине

КИЕВ. 13 января. УНН. Правящая элита Германии всячески старается избегать посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, в Берлине он практически находится в политической изоляции. Об этом в сообщает журнал Der Spiegel, передает УНН.

"Послы США в Германии всегда занимали особое место среди дипломатов, они имели тесные связи с представителями Ведомства федерального канцлера и важных министерств ФРГ, по их приглашению отзывались ведущие немецкие политики. Избежание посла США связано с тем, что Гренелл пытается вмешиваться во внутренние дела страны", - говорится в сообщении.

Отмечают, что многие немецкие политики, дипломаты и представители деловых кругов описывают Гренелла как "человека, который не выдерживает критики и страдает нарциссизмом". По их словам, он не имеет ни малейшего представления о Германии и Европе. Депутаты Бундестага, если американский дипломат настаивает на встрече, пытаются проводить их вне стен Бундестага. Прессу обычно не приглашают.

Как сообщал УНН, посол США в Германии Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения против них санкций со стороны Вашингтона через поддержку строительства газопровода "Северный поток-2".

Источник: УНН
Теги: США, Германия, Бундестаг ФРГ, послы
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