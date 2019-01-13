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Винницкая область занимает первое место по количеству парафий, которые перешли в ПЦУ

Винницкая область занимает первое место по количеству парафий, которые перешли в ПЦУ

КИЕВ. 13 января. УНН. Винницкая область занимает первое место в Украине по количеству приходов, которые присоединились к новой Православной церкви Украины. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время богослужения по случаю получения Томоса об автокефалии в Виннице, передает корреспондент УНН.

"Винницкая область сегодня занимает первое место в Украине по количеству приходов, которые приняли решение присоединиться к нашей церкви. Отмечу - присоединиться свободно и самостоятельно. За уши в новую церковь никто никого тянуть не будет - ни власть, ни священники", - отметил Глава государства.

По его словам, он как гарант Конституции также будет защищать и тех, кто примет решение остаться в единстве с УПЦ МП.

Напомним, община Свято-Николаевского храма села Ворсовка Малинского района Житомирской области приняла решение о переходе с Украинской православной церкви Московского патриархата в Православной церкви Украины.

10 января Томос об автокефалии Православной Церкви Украины вернулся из Турции в Украину.

Днем ранее Томос для Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата.

Как сообщал УНН, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре.

Источник: УНН
Теги: церковь, Винница и Винницкая область, Петр Порошенко, Автокефалия, Томос
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