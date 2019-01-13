Порошенко предложил РПЦ показать свой Томос

КИЕВ. 13 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко предложил Русской православной церкви продемонстрировать ее Томос об автокефалии. Об этом Порошенко заявил во время богослужения по случаю получения Томоса об автокефалии в Виннице, передает корреспондент УНН.

"Никто не в праве перед украинцами закрывать двери храма Божьего, признавать кто канонический, а кто не канонический... Теперь уже наша церковь является канонической, а пусть теперь они (РПЦ - ред.) сами разберутся - покажут Томос. А где их Томос? Сталиным подписан?" - заявил Глава государства.

По его словам, двери каждого храма должны быть открытыми перед украинцами.

При этом он подчеркнул, что Украина с созданием новой независимой церкви "снимает ярмо" Московской церкви и империи.

Кроме того, он отметил, что церковь должна быть защищена от влияния государства, особенно, когда это государство иностранное, русское.

Как сообщал УНН, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря 2018 года было создано автокефальную поместную Православную ЦерковьУкраины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

5 января 2019 года состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре.

10 января Томос об автокефалии Православной Церкви Украины вернулся из Турции в Украину.