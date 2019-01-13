Уже вторая община не пустила в церковь священников УПЦ МП

КИЕВ. 13 января. УНН. В Житомирской области община, которая накануне приняла решение о переходе к Православной церкви Украины, заблокировали вход в церковь священникам Украинской православной церкви Московского Патриархата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио.Свобода.

Так, сторонники ПЦУ заблокировали вход в церковь священникам УПЦ МП в селе Ворсов Малинского района Житомирской области. Объяснили они свои действия тем, что ранее община села на общем собрании приняла решение, что переходит к ПЦУ, пишет издание. В то же время священники заверили люди, которые пришли, - не являются религиозной общиной и не имеют права высказывать такое мнение. Тогда между двумя сторонами произошел спор, впрочем впоследствии верующие УПЦ МП провели служение перед храмом, пишет издание.

Как заявили сторонники ПЦУ, у них есть все юридические права для того, чтобы перейти к украинской церкви. Однако сейчас они опасаются, что церковники могут похитить из храма драгоценности и имущество общины, поэтому и не пускают их.

Как сообщал УНН, община Свято-Николаевского храма села Ворсовка Житомирской области приняла решение о переходе с Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Напомним, в селе Красноволя Волынской области община, которая перешла к Православной церкви Украины, не пустила в Свято-Михайловского храма священников УПЦ МП.

По результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря 2018 года была создана автокефальная поместная Православная Церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

5 января 2019 года состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и снова вернули в Украину.