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ООС: боевики совершили 14 обстрелов позиций украинских военных

ООС: боевики совершили 14 обстрелов позиций украинских военных

КИЕВ. 14 января. УНН. 13 января боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что боевики вели (в полосе действий оперативно-тактического группировки “Восток”): “обстрел из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по позициям наших войск в районе населенного пункта Красногоровка, дважды из гранатометов и стрелкового оружия — вблизи города Авдеевка, трижды с гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе поселка Пески, из крупнокалиберных пулеметов — в районе поселка Опытное, из гранатометов и стрелкового оружия — вблизи поселка Лебединское, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи поселка Гнутово, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи поселка Березово”.

“В полосе действия оперативно-тактической группировки „Север“ оккупанты совершили обстрелы позиций наших военных из гранатометов в районе населенного пункта Новгородское, с БМП-2, крупнокалиберных пулеметов — в районе поселка Новотошковское, из стрелкового оружия — на участке разведения сил и средств сторон неподалеку Станицы Луганской”, — также отметили в пресс-центре.

Вследствие преступных и коварных обстрелов боевиков один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

“По данным разведки, 13 января, четыре боевика погибли и трое получили ранения. В течение текущих суток в полосе действий оперативно-тактического группировки „Восток“ враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка. В эти сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, — добавили военные.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ВСУ, военные, штаб, ООС
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