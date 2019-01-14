РФ не предоставила меддокументацию по захваченным морякам - адвокат

КИЕВ. 14 января. УНН. В России не предоставили медицинскую документацию о состоянии здоровья раненых украинских военных, захваченных ФСБ РФ в ноябре 2018 года у берегов Крыма. Об этом сообщил накануне адвокат Николай Полозов, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

"До сих пор власти России не предоставили медицинскую документацию ни по запросам наших адвокатов, ни украинскому Омбудсмену Людмиле Денисовой, ни властям Украины, ни в ЕСПЧ. Оснований доверять заявлениям российских официальных лиц у нас нет. Как только будут получены соответствующие медицинские документы, их передадут независимым специалистам для составления заключения. По результатам заключения будут приниматься решения о необходимых юридических действиях для обеспечения лечения и реабилитации раненых военнопленных", – сообщил адвокат.

Напомним, ранее Омбудсмен заявила, что Россия отказалась выполнять решение ЕСПЧ о захваченных украинских моряков.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.