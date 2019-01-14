НАПК выполнило свою часть плана запуска автоматической проверки деклараций
КИЕВ. 14 января. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции выполнило свою часть плана запуска автоматической проверки деклараций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"Мы уже выполнили свою часть повестки дня. Сейчас ждем государственной регистрации Министерством юстиции двух решений Национального агентства - Правил логического и арифметического контроля и Изменений в повестку полной проверки деклараций. Как только произойдет государственная регистрация этих документов, мы сразу готовы начать процесс и вывести вопрос полной проверки деклараций на новый качественный уровень", - сообщил председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул.
Он также сообщил, что документы были направлены в Министерство юстиции 21 декабря 2018. Ожидается, что до 16 января будет получено решение Минюста о государственной регистрации этих актов.
Александр Магнул отметил, что непринятие Верховной Радой проекта закона №7276 по обеспечению надлежащего доступа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции к информации, необходимой для реализации его полномочий, не станет препятствием для начала проведения полной проверки деклараций в автоматическом режиме.
"На сегодня есть соответствующее решение Кабинета Министров о том, что автоматизированный доступ должен быть обеспечен к 16 реестрам и баз данных. На сегодняшний день фактически мы имеем доступ к 13 таким реестрам. Доступ к 3 реестрам, держателем которых является Министерство юстиции: Наследственный реестр, Единый реестр доверенностей, Реестр актив гражданского состояния граждан, будут предоставлены после принятия Верховной Радой проекта закона 7276, который был представлен в Парламент в ноябре 2017 года. Однако, отсутствие автоматизированного доступа к 3 реестрам Минюста не помешает НАПК начали проверку деклараций в Системе логического и арифметического контроля. Мы не будем ждать того, чего вообще может не состояться (принятие парламентом законопроекта 7276 - ред.), поскольку в обществе совсем другие запросы", - заявил Александр Мангул.
Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило сведения в декларациях кандидатов на пост Президента Украины Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика и Андрея Садового, обнаружив ошибки и неточности во всех проверенных декларациях, которые по состоянию на 10 января исправили четверо кандидатов.