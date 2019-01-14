Более 120 законопроектов планирует рассмотреть Рада за три дня

КИЕВ. 14 января. УНН. Парламент планирует рассмотреть более 120 проектов законопроектов 15-18 января. В частности, депутаты должны голосовать по усилению ответственности за фальсификацию лекарственных средств, внесение изменений в Уголовный кодекс об освобождении от уголовной ответственности судью, передает УНН.

Так, депутаты должны рассмотреть проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств".



Проектом предлагается усилить ответственность за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств.



Среди других вопросов заседания - проект о внесении изменений в Уголовный кодекс об освобождении от уголовной ответственности судьи. Прежде всего речь идет о возможности лишить судью уголовной ответственности, если на него оказывалось давление.



Напомним, на днях Верховная Рада рассматривала законопроект № 9065, который предусматривает усиление ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним и содержит нормы о запрете продавать спиртные напитки, а также табак вблизи школьных дворов в ближайшее время планируют вынести на рассмотрение парламента.