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Порошенко наградил орденами священников УПЦ МП за переходе в ПЦУ

Порошенко наградил орденами священников УПЦ МП за переходе в ПЦУ

КИЕВ. 14 января. УНН. Президент Петр Порошенко наградил орденами трех священников УПЦ МП за "заслуги в развитии независимой Православной Церкви". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого IV степени митрополита Владимира Шостацкого (Симеона), орденом князя Ярослава Мудрого V степени митрополита Александра Драбинко и орденом "За заслуги" митрополита Степана Абрамчука (Андрея).

Как отметили в пресс-службе президента, священники УПЦ МП, перешедшие в ПЦУ получили награду за "значительный вклад в утверждение духовности, милосердия и межконфессионального согласия, весомые личные заслуги в развитии независимой Православной Церкви Украины, многолетнее добросовестное служение Украинскому народу".

Ранее УНН сообщал, что Порошенко предложил Русской православной церкви продемонстрировать свой Томос об автокефалии.

В РПЦ это ответили, что у них Томосуа нет и что "не Томосом единым живет православие".

Источник: УНН
Теги: церковь, Президент
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