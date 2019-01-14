Премьером Армении назначен Никола Пашиняна

КИЕВ. 14 января. УНН. Никол Пашинян, который исполнял обязанности главы правительства с октября 2018 года, с сегодняшнего дня официально назначен премьер-министром. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу президента Армении.

"Никола Пашиняна назначен премьер-министром", - говорится в указе президента Армении Армена Саркисяна.

Ранее УНН сообщал, что Армения договорилась о поставках российского газа по цене, незначительно отличающейся от цены 2013 года.

Напомним, по словам Никола Пашиняна, Армения настроена на дальнейшую интеграцию в Евразийский экономический союз с Россией.