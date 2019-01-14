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Премьером Армении назначен Никола Пашиняна

Премьером Армении назначен Никола Пашиняна

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин, архив

КИЕВ. 14 января. УНН. Никол Пашинян, который исполнял обязанности главы правительства с октября 2018 года, с сегодняшнего дня официально назначен премьер-министром. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу президента Армении.

"Никола Пашиняна назначен премьер-министром", - говорится в указе президента Армении Армена Саркисяна.

Ранее УНН сообщал, что Армения договорилась о поставках российского газа по цене, незначительно отличающейся от цены 2013 года.

Напомним, по словам Никола Пашиняна, Армения настроена на дальнейшую интеграцию в Евразийский экономический союз с Россией.

Источник: УНН
Теги: Армения
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