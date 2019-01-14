Филарет рассказал о "безумном давлении" Москвы на Варфоломея

КИЕВ. 14 января. УНН. Вселенский Патриарх Варфоломей признал Украинскую Церковь автокефальной вопреки безумному давлению России. Об этом заявил в воскресенье Святейший Патриарх Филарет, обратившись к верующим в ходе Божественной литургии в столичном храме иконы Божией Матери "Живоносный Источник" на Борщаговке, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УПЦ КП.

"Сколько лет мы делали все для того, чтобы признали нас, что мы независимая Украинская Церковь. И был ответ? "Вы раскольники", "вы неканонические", "вы не имеете благодати", "у вас крещение не действительно", "отпевать у вас нельзя" и др. и все это мы слушали. И Господь сжалься над нами, над нашим терпением, сделал так, что вопреки безумному давлению России Вселенский Патриарх Варфоломей признал Украинскую Церковь автокефальной. И мы ему благодарны за это! Он тоже вытерпел за этого многое от Москвы, и еще вытерпит", - сказал Филарет.

Он выразил благодарность Президенту Украины за его усилия по достижению Томоса.

Богослужение завершилось образом прославления, во время которого священнослужители спели тропарь и кондак праздника Рождества Христова.

Наконец настоятель прихода протоиерей Валерий Семанцо поблагодарил Патриарха Филарета за архипастырский визит и молитвы и вручил Святейшему букет цветов.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.



5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре.

10 января Томос об автокефалии Православной Церкви Украины вернулся из Турции в Украину.

Днем ранее Томос для Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата.



