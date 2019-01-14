ФСБ требует засекретить суд над украинскими моряками

КИЕВ. 14 января. УНН. ФСБ России требует от московского суда закрыть заседание по делу с пленными украинскими моряками и не разглашать его результаты без согласования со следствием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Следствие требует от Лефортовского суда Москвы не пускать слушателей и СМИ на заседание по продлению срока ареста для пленных украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении границы России.

Адвокат пленных украинцев считает такие требования грубым нарушением.

"ФСБ обратилась в суд с внепроцессуальным обращением с требованием провести заседание в закрытом режиме по продлению меры пресечения, ссылаясь при этом на тайну предварительного следствия. Также они просят не предавать огласке результаты без согласования со следователем. Мы считаем это грубым нарушением принципа гласности правосудия", - рассказал представитель защиты Сергей Бадамшин.

Ранее УНН сообщал, что в России не предоставили медицинскую документацию о состоянии здоровья раненых украинских военных, захваченных ФСБ.

Напомним, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

24 украинских моряка арестовали в Крыму на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.