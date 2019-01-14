Защита военнопленных моряков будет добиваться открытого суда – адвокат

КИЕВ. 14 января. УНН. Команда защиты военнопленных украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива, будет добиваться проведения открытых и прозрачных судебных заседаний. Об этом сообщил координатор группы адвокатов украинских военнопленных моряков Николай Полозов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Следственное управление ФСБ России будет ходатайствовать перед судом о проведении судебных заседаний по продлению сроков содержания под стражей в отношении военнопленных украинских моряков в закрытом режиме 15.01. Позиция команды защиты военнопленных украинских моряков - открытые и прозрачные судебные заседания, отвечающие принципам гласности при осуществлении судопроизводства", - написал адвокат.

По его словам, защита так же будет добиваться обязательного допуска на заседания СМИ, представителей посольств иностранных государств, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, а также родственников военнопленных моряков.

"Все наши адвокаты будут заявлять соответствующие ходатайства. Если российским властям нечего бояться и скрывать в деле военнопленных украинских моряков, то зачем следствие просит суд провести заседания в закрытом режиме?" - подчеркнул правозащитник.

Как ранее сообщал УНН, сегодня стало известно, что ФСБ России требует от московского суда закрыть заседание по делу с пленными украинскими моряками и не разглашать его результаты без согласования со следствием.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

24 украинских моряка арестовали в Крыму на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.