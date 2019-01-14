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На заседании Военного комитета НАТО ожидается участие главы Генштаба Украины
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Главы МИД Польши и стран Балтии посетят Мариуполь

Главы МИД Польши и стран Балтии посетят Мариуполь

Мариуполь

КИЕВ. 14 января. УНН. Министры иностранных дел Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии посетят завтра Мариуполь, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД Украины.

Руководители дипломатий пяти стран ознакомятся с актуальной социально-экономической ситуацией в регионе, осложненной российской агрессией.

"15 января 2019 г. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе со своими коллегами из Литвы Линасом Линкявичюсом, Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, Эстонии Свеном Миксером и Польши Яцеком Чапутовичем с рабочей поездкой в Мариуполь с целью ознакомления с актуальной социальной и экономической ситуацией, осложненной российской агрессией, в частности созданием препятствий свободе мореплавания через Керченский пролив к портам Бердянска и Мариуполя", - говорится в сообщении МИД.

В ходе визита министры также ознакомятся с ситуацией в области безопасности.

"Этот визит является ответом на призыв Министра иностранных дел Украины Павла Климкина к руководителям внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС отреагировать на акт агрессии России против Украины в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Украина работает со своими международными партнерами с тем, чтобы реализовать ряд социальных и инфраструктурных проектов и поддержать жителей украинского Приазовья", - подчеркнули в министерстве.

Напомним, ранее глава украинского МИД заявил о возможном визите на Донбасс действующего председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака.

Источник: УНН
Теги: МИД, Мариуполь, Польша, дипломатия, Литва, Латвия, Эстония
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