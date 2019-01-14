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В "Нафтогазе" не исключили экспертной встречи по газу без России

В "Нафтогазе" не исключили экспертной встречи по газу без России

КИЕВ. 14 января. УНН. Экспертная встреча по газу, проведение которой ожидалось 15 января, может пройти в формате ЕС-Украина, без участия РФ. Об этом сообщил в понедельник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook, передает УНН.

"На данный момент подтверждено участие украинской и европейской стороны. Если завтра не будет российской стороны, то встреча будет двусторонней, и после этого мы будем комментировать ситуацию", - сообщил Витренко, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить, что экспертная встреча на 15 января отменилась.

Ранее сегодня пресс-секретарь заместителя председателя ЕК по Энергосоюзу Мароша Шефчовича заявила, что экспертная трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС по газу, которая была намечена на 15 января, отменена, встреча министров остается запланированной на 21 января.

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На прошлой неделе исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко объявил, что переговоры по газу в формате Россия-ЕС-Украина на уровне экспертов пройдут 15 января.

Источник: УНН
Теги: газ, ЕС, Россия, Украина, Нафтогаз, переговоры
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