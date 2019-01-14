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Суд над украинскими моряками засекретили по политическим причинам - адвокат

КИЕВ. 14 января. УНН. Препятствование распространению информации о военнопленных позволит избежать дальнейших политических издержек в связи с их захватом и незаконным удержанием – так прокомментировал решение ФСБ засекретить суд над украинскими моряками адвокат Николай Полозов, сообщает УНН.

По его мнению, власти РФ прекрасно понимают незаконный характер своих действий в отношении военнопленных украинских моряков, а также нарушение 3-й Женевской конвенции 1949 года.

"Неожиданные неотложные дела омбудсмена Москальковой и позиция СУ ФСБ РФ о проведении суда в закрытом решении - позиция Кремля, рассчитывающего на то, что препятствование распространению информации о военнопленных позволит избежать дальнейших политических издержек в связи с захватом и незаконным удержанием военнопленных. Не позволит. Политическая цена удержания военнопленных для Кремля уже слишком высокая и будет расти дальше", - подчеркнул адвокат.

Напомним, встреча Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой с ее российской коллегой Татьяной Москальковой 14 января отменена – об этом последняя уведомила украинского Омбудсмена смс-кой.

Ранее стало известно, что ФСБ России требует от московского суда закрыть заседание по делу с пленными украинскими моряками и не разглашать его результаты без согласования со следствием.

В то же время команда защиты военнопленных моряков намерена добиваться проведения открытых и прозрачных судебных заседаний.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

24 украинских моряка арестовали в Крыму на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Источник: УНН
Теги: Россия, моряки, военнопленные, ФСБ
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