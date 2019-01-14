ЦИК во второй раз отказалась регистрировать правозащитника кандидатом в президенты

КИЕВ. 14 января. УНН. Центральная избирательная комиссия вторично отказала в рестрации кандидатом на пост Президента Украины правозащитнику из Броваров Владимиру Ратушу. Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК, передает корреспондент УНН.

Причиной отказа стало отсутствие документов о внесении денежного залога в размере 2,5 млн грн.

Ратуш присутствовал на заседании ЦИК. Он сообщил, что не смог внести денежный залог из-за того, что не имеет достаточно соответствующих средств.

"Мне, как чернобыльцу, который вышел на пенсию по возрасту на льготных условиях, назначена пенсия 2200 грн. Сколько мне лет нужно, чтобы собрать 2,5 млн грн?" - отметил Ратуш.

После выступления Ратуша члены комиссии перешли к голосованию. "За" отказ в регистрации кандидатом на пост Президента Украины Владимиру Ратушу проголосовало 15 членов комиссии, присутствующих на заседании.

Как сообщал УНН, ЦИК уже отказывала Ратушу в регистрации кандидатом на пост Президента Украины из-за нехватки некоторых документов и отсутствие подтверждения об уплате 2,5 млн грн залога.