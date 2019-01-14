Украина продолжила спор с РФ относительно юрисдикции Международного Суда ООН

КИЕВ. 14 января. УНН. Украина передала свои письменные замечания и позицию в Международный Суд ООН в ответ на возражения Российской Федерации по поводу отсутствия у Суда юрисдикции рассматривать межгосударственный спор по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины, передает УНН.

"14 января 2019 года Украина передала свои письменные замечания и позицию (далее - письменное заявление) в Международный Суд ООН (далее - МС ООН) в ответ на возражения Российской Федерации по поводу отсутствия у Суда юрисдикции рассматривать межгосударственный спор по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - сообщили в МИД.

В ведомстве отметили, что в своем иске МС ООН Украина требует от Российской Федерации возмещения убытков за продолжающиеся и систематические нарушения Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В июне 2018 Украина подала Меморандум в поддержку своих требований, сопровождающимся широким перечнем задокументированных доказательств серьезных нарушений Россией вышеупомянутых конвенций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина подала в суд ООН меморандум по делу против России

"Письменное заявление Украины, которое передано сегодня в МС ООН, убедительно демонстрирует, что МС ООН имеет юрисдикцию рассматривать все исковые требования Украины", - отметили в министерстве.

Так, Украина инициировала свой иск против Российской Федерации в январе 2017 года. В апреле 2017 МС ООН принял решение о применении временных мер, приказывая России воздержаться от сохранения или применения новых ограничений на права крымскотатарского сообщества хранить свои представительные институты, включая Меджлис крымскотатарского народа, обеспечить доступ к образованию на украинском языке, и не обострять спор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия подала свои возражения по поводу юрисдикции в МС ООН в сентябре 2018 года.



"Следующим процедурным шагом в этом деле будет назначение устных слушаний возражений Российской Федерации по поводу юрисдикции, после которых МС ООН примет решение по поводу наличия юрисдикции", - добавили в МИД.

В ведомстве убеждены, что МС ООН подтвердит наличие юрисдикции рассматривать иск Украины и, что Российская Федерация, в итоге, будет привлечена к ответственности за нарушение Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации на этапе рассмотрения дела по существу.

Как сообщал УНН, военная прокуратура передала в международные суды около 7 тыс. документальных доказательств российской агрессии против Украины.



