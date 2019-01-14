Мэй не исключает провала Brexit

КИЕВ. 14 января. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не исключила, что процесс выхода страны из состава Европейского союза может провалиться, передаёт УНН, ссылаясь на Anadolu.

"В случае, если британский парламент на предстоящем во вторник голосовании не поддержит соглашение по выходу из ЕС, то существует риск полного провала процесса", - сказала Мэй.

По словам британского премьера, за последние несколько недель предпринимаются попытки отложить и даже сорвать Brexit.

Мэй отметила, что отказ парламентариев от поддержки соглашения по выходу из ЕС станет в первую очередь проявлением неуважения к воле избирателей.

Как сообщал УНН, ранее в понедельник депутаты ЕС призвали Великобританию отказаться от Brexit.



Ранее министр Великобритании по вопросам Brexit Стивен Баркли отметил, что страна не собирается продлевать во времени процесс выхода из Европейского Союза и покинет его 29 марта.