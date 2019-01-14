Рада отклонила более половины законопроектов

КИЕВ. 14 января. УНН. Верховная Рада Украины отклонила и сняла с рассмотрения 210 законопроектов из 364, которые на протяжении девятой сессии восьмого созыва рассмотрели парламентские комитеты. Об этом сообщила пресс-служба ВРУ, передает УНН.

"В течение девятой сессии восьмого созыва 27 комитетов Верховной Рады по состоянию на 10 января 2019 года рассмотрели 364 проекты законов, за прохождение которых они ответственны. Из них 71 законопроект, или 20%, был принят Верховной Радой в целом, 20 (6%) - в первом или втором чтениях, еще 63 проекта законов (17%) отправлены на доработку или учтены в других законопроектах. В то же время, 210 рассмотренных в комитетах законопроектов, или 58%, отклонены и сняты с рассмотрения", - говорится в сообщении.

В Верховной Раде сообщили, что больше всего законопроектов успел рассмотреть Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности - 34. В то же время 22 из них были отклонены народными депутатами. Наименьшее количество законопроектов рассмотрел Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции - 4, три из которых были отклонены и еще один отправлен на доработку.

"Не был принят Парламентом ни один законопроект, рассмотренный: Комитетом по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления (всего рассмотрел 10 законопроектов), Комитетом по вопросам предотвращения и противодействия коррупции (всего 4), Комитетом по вопросам финансовой политики и банковской деятельности (7) ", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, Рада планирует рассмотреть более 120 законопроектов за три дня.