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Денисова прибыла на заседание Лефортовского суда

Денисова прибыла на заседание Лефортовского суда

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КИЕВ. 15 января. УНН. Уполномоченный по правам человека ВР Украины Людмила Денисова, вместе с родными украинских военнопленных моряков, прибыла на заседание Лефортовского суда. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Прибыли вместе с родными на заседание Лефортовского суда. Наших ребят распределили для рассмотрения дела на 6 групп по 4 человека. Первые три группы будут рассматриваться с 9:30", - написала Денисова.

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Она добавила, что хотят поскорее увидеть военнопленных моряков.

Напомним, встреча Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой с ее российской коллегой Татьяной Москальковой, которая была запланирована на понедельник, 14 января, отменена.

Источник: УНН
Теги: суд, моряки, Москва, Людмила Денисова
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