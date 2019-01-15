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Россия мстит крымским адвокатам за защиту украинских граждан - Чубаров

Россия мстит крымским адвокатам за защиту украинских граждан - Чубаров

КИЕВ. 15 января. УНН. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что Россия мстит крымским адвокатам за защиту украинских граждан. Об этом он заявил в эфире Радио Крим.Реалии , передает УНН.

"Если говорить о причинах действий, которые делают невозможной деятельность Эмиля Курбединова в качестве защитника политзаключенных украинских граждан, то надо говорить о том, что Россия, как страна-оккупант, мстит каждому из юристов, которые в условиях оккупации осмеливаются защищать украинских граждан. И здесь могут быть еще значительные последствия не только для Эмиля Курбендинова, но и для других адвокатов, которые входят в "Крымскую центральную коллегию адвокатов", - сказал Чубаров комментируя намерение Министерства юстиции России исключить из состава "Крымской центральной коллегии а двокатив" Эмиля Курбединова.

Он назвал это требование "абсолютно неправовым" и напомнил, что Россия незаконно применяет собственное законодательство в аннексированном Крыму.

Чубаров добавил, что таким образом будет осуществлено открытое давление на адвокатов, и, "как бы они мужественно себя не вели, они будут скованы в своих действиях".

Напомним, Министерство юстиции Российской Федерации требует исключить крымского адвоката Эмиля Курбединова из числа учредителей и членов "Крымской центральной коллегии адвокатов".

Сам Курбединов считает, что предписание Министерства юстиции России об исключении его из "Крымской центральной коллегии адвокатов" является давлением на него и других членов коллегии в связи с профессиональной деятельностью.

Как сообщал УНН, подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал крымского адвоката Эмиля Курбединова на 5 суток.

Источник: УНН
Теги: суд, Крым, Рефат Чубаров
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