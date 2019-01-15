Россия затягивает дело о "скифском золоте" - Минкульт

КИЕВ. 15 января. УНН. Музеи оккупированного Крыма готовятся к продолжению судебных тяжб по делу о возвращении Украине "скифского золота". Им выгодно затягивать процесс и сейчас они нанимают юристов для кассации. Об этом в эфире радио Крим.Реалии сообщила первый заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко, передает УНН.

"Мы подозреваем, что крымские российские музеи не остановятся, будут до последнего тянуть время. Такая позиция России: занять как можно больше времени. То есть, все свои сведения они дают в последний день, когда это возможно, все заседания затягиваются с надеждой на то, что, "возможно, что-то изменится в мире, возможно, кто-то признает Крым", - сказала Фоменко.

Она уточнила, что судебное заседание состоится 11 марта 2019 года, а в мае-июне стороны должны получить результат апелляции, которая касается той части, с которой не согласна российская сторона.

"Мы не сомневаемся, что это решение будет в нашу пользу, поскольку у нас есть информация о том, что российские представители крымского музея уже наняли юридических советников, которые работают в кассационных судах, то есть, если проиграют в суде апелляционной инстанции, они уже готовятся к следующей - последнего уровня", - отметила Фоменко.

Как сообщал УНН, министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил, что на март 2019 года назначена еще одна апелляция по делу о возвращении Украине "скифского золота".

Напомним, "скифское золото" находится в музее Амстердама.

Отметим, Киев и музеи оккупированного Крыма в течение некоторого времени вели судебную тяжбу за возвращение коллекции золота. 14 декабря 2016 года суд в Амстердаме принял решение вернуть "скифское золото" Украины.