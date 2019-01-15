Назначить председателя Нацкомиссии по радиационной защите и усиление ответственности за курение в запрещенных местах - планы Рады

КИЕВ. 15 января. УНН. Верховная Рада Украины планирует сегодня назначить председателя Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины, внести изменения в Уголовный кодекс и назначить именные стипендии ВРУ для талантливых молодых ученых. Соответствующие вопросы внесены в повестку дня Верховной Рады и будут рассматриваться на заседании согласительного совета парламента, передает УНН.

В первом чтении депутаты планируют рассмотреть законопроект №6350, которым сравнивают права на получение отпуска для мужчин и женщин, которые усыновили ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки.

Во втором чтении парламентарии рассмотрят проект закона №8184 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно неотвратимости наказания за отдельные преступления против собственности, безопасности движения и эксплуатации транспорта, в частности с применением электронного устройства для скрытого вмешательства в работу технических систем охраны (блокировка) стационарных или движущихся объектов, с целью получения несанкционированного (неконтролируемого) доступа к ним.

Также на рассмотрение ВРУ вынесено несколько постановлений. В частности, о назначении председателем Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины. На эту должность предлагают назначить народного депутата Украины от фракции Блока Петра Порошенко Ивана Рыбака.

Отдельным постановлением депутаты планируют назначить именные стипендии ВРУ для талантливых молодых ученых.

Кроме этого парламентариям предлагают переименовать несколько населенных пунктов в разных областях Украины и в первом чтении рассмотреть вопрос об усилении ответственности за рекламу курения и курение в запрещенных местах.

Как сообщал УНН, Рада планирует рассмотреть более 120 законопроектов за три дня.