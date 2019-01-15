Украина просит Болгарию не пускать в свои воды российские суда, идущие из Крыма

КИЕВ. 15 января. УНН. Посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко в понедельник заявил, что Украина призывает власти Болгарии не принимать российский корабль BEST-1 в Бургасе, передаёт УНН, ссылаясь на издание Faktor.bg.

"Украина посылает в Болгарию призыв не принимать российский корабль "BEST 1" в Бургасе, иначе это будет означать, что она не поддерживает санкции против России как члена Евросоюза. Завтра у меня будет несколько встреч в МИДе и в парламенте, чтобы прокомментировать ситуацию. Мы будем настаивать на том, чтобы российские суда, идущие из Крыма, не пускали в болгарские воды. Это не первый случай провокации со стороны Кремля. Такие действия не только не прекращаются, но и усиливаются. У меня есть задача предоставить информацию в МИД, а затем я сообщу и СМИ, что произошло. Мы заинтересованы во всем этом, чтобы добиться публичности", – сказал посол в программе "Свободная зона" на телеканале Europe.

Как сообщает издание, судно "БЕСТ-1" с углем из российского порта Ростов-на-Дону отправилось в Бургас. Корабль вошел в оккупированный Крым с нарушением государственной границы Украины.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

24 украинских моряка арестовали в Крыму на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Как стало известно накануне, ФСБ России требует от московского суда закрыть заседание по делу с пленными украинскими моряками и не разглашать его результаты без согласования со следствием.