Родственников некоторых моряков пустили в зал суда в Москве повидаться

КИЕВ. 15 января. УНН. Родственников нескольких военнопленных моряков пустили в зал судебного заседания в Москве, где им российские следователи ходатайствуют продлить арест, повидаться. Об этом сообщил один из команды адвокатов Олег Елисеев, передает УНН.

"Родственников военнопленных моряков пустили в зал судебного заседания повидаться", - сообщил Елисеев в Facebook, говоря о моряках Мокряке, Опрыско, Семидоцком, Цыбизове, Терещенко, Головаше, Попове, Шевченко.

Начало судебных заседаний было в 9:30. Первые три четверки моряков доставили в суд под усиленным конвоем, сообщил адвокат Николай Полозов.

"По первой четвёрке (Гриценко, Власюк, Драч, Зинченко) защитой заявлен ряд ходатайств: выпустить моряков из клетки и посадить рядом с адвокатами - отклонено; допустить в зал родственников - удовлетворено. Изменение подсудности на военный суд в соответствии с Женевской конвенции - судья Канева Е.В. уже час в совещательной комнате", - отметил Полозов в Facebook.

Таким образом, суд разрешил допустить в зал родственников еще в судебном заседании по Гриценку, Власюку, Драчу, Зинченко.

"По группе моряков (Мокряк, Опрыско, Семидоцкий, Цыбизов) защитой заявлен ряд ходатайств: выпустить моряков из клетки и посадить рядом с адвокатами - отклонено; изменение подсудности на военный суд в соответствии с Женевской конвенции - судья Галимова А.Г. после длительного нахождения в совещательной комнате отказала в ходатайстве защитников", - отметил другой адвокат Елисеев.

С его слов, что касается еще одной группы моряков (Терещенко, Головаш, Попов, Шевченко), защитой также заявлен ряд ходатайств: выпустить моряков из клетки и посадить рядом с адвокатами - отклонено; изменение подсудности на военный суд в соответствии с Женевской конвенции - судья Рябцев С.А. после длительного нахождения в совещательной комнате отказал в ходатайстве защитников; предоставить подзащитным время для ознакомления - ходатайство удовлетворено, было предоставлено 30 минут времени.

Напомним, 15 января Лефортовский районный суд Москвы рассматривает ходатайства следствия СУ ФСБ России о продлении меры пресечения в отношении военнопленных украинских моряков.