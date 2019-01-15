Закон о языке начнут рассматривать в феврале

КИЕВ. 15 января. УНН. Законопроект №5670-Д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" начнут рассматривать в феврале 2019 с началом новой сессии Верховной Рады Украины. Об этом на заседании согласительного совета парламента сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"В следующую сессию, первую, вторую неделю надо с него начинать, потому что (надо - ред.) понимать, что 2,5 тысячи поправок - это может быть и неделю, а может быть и больше недели, в зависимости от того, насколько авторы поправок будут настаивать на своих правках ", - сказал Парубий.



Как сообщал УНН, 4 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 5670-Д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".



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