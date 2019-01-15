Смолий может выступить в Верховной Раде 18 января - комитет ВР по финансовой политике

КИЕВ. 15 января. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности предлагает запланировать отчет председателя Национального банка Якова Смолия перед народными депутатами ВРУ в пленарную пятницу 18 января. Об этом заявил первый заместитель председателя этого комитета, нардеп от БПП Михаил Довбенко, передает УНН.

"К председателю ВР и в наше профильного комитета обратился председатель НБУ Яков Смолий. Он готов выступить с докладом. Мы планируем доклад на 18 января", - сказал Довбенко.



Как сообщал УНН, Яков Смолий занимает эту должность с марта 2018 года.



Напомним, Национальный банк Украины будет продолжать придерживаться плавающего курсообразования.



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