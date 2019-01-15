Нардеп перед ликвидацией банка вывел из него 750 тыс. грн – ФГВФЛ

КИЕВ. 15 января. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц установил, что народный депутат Игорь Луценко получил доступ к своим деньгам в ПАО "Банк "Киевская Русь"в то время, когда вкладчикам этого банка отказали в возврате средств. Об этом сообщила пресс-служба Фонда, передает УНН.

Так, Национальное антикоррупционное бюро Украины начало проверку достоверности данных, представленных в имущественной декларации нардепом Луценко.

Как указано, проверка осуществляется в рамках досудебного расследования НАБУ в соответствующем уголовном производстве по фактам, установленным совместно Фондом гарантирования вкладов физических лиц и правоохранительными органами. Как указано, эти факты указывают на совершение нардепом уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины - декларирование недостоверной информации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК указало на ошибки в декларациях кандидатов в президенты

В Фонде напомнили, что ликвидацию банка было начато 17 июля 2015 года. 20 марта 2015 года на основании постановления Правления НБУ об отнесении ПАО "Банк "Киевская Русь" в категории неплатежеспособных в банке была введена временная администрация.

"А за день до того, 19 марта 2015 года, когда банковские платежи не проводились и вкладчики не имели доступа к своим средствам, народному депутату удалось перечислить 750 000 грн с собственного текущего счета в этом банке на счет главного бухгалтера Банка И.В. Гнатенко. После чего эти средства пошли на погашение части долга по кредиту последней", - сообщили в Фонде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ФГВФЛ продлил сроки ликвидации двух банков

В ведомстве добавили, что нардеп по всем признакам "воспользовался инсайдерской информацией и впопыхах вывел собственные средства накануне введения временной администрации, зная, что остальные вкладчики Банка не получит свои деньги более гарантированную сумму за плачевное состояние активов банковского учреждения".

"Факты указывают на то, что этому маневру предшествовал сговор между И. В. Луценко и главным бухгалтером Банка И. В. Гнатенко. В частности, И. В. Луценко, очевидно, точно знал, что во время процедуры ликвидации Банка получит гарантированную сумму возмещения в пределах 200 000 грн, а остальные - только в случае удовлетворения четвертой очереди в соответствии с Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Так, впрочем, и произошло - остаток своих средств он получил за счет ФГВФЛ. Между тем, главному бухгалтеру Банка И. В. Гнатенко на момент совершения операции было известно о неплатежеспособности банковского учреждения и о том, что активов для погашения четвертой очереди кредиторских требований в нем недостаточно", - рассказали в Фонде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК нашло признаки криминала в декларации нардепа

По предварительным выводам правоохранителей, наиболее вероятными дальнейшими действиями обоих фигурантов этого дела стала внебанковская передача денег главным бухгалтером банка нардепу. Как отметили в Фонде, в таком случае эти средства должны быть отражены в электронной декларации Луценко. А в случае, если главный бухгалтер этих средств ему не вернула, эти 750 тыс. грн она должна была внести в свою декларацию физического лица и уплатить с них подоходный налог. Кроме того, по данным Фонда, она должна была погасить долг по кредиту на эту сумму.

"Однако при декларировании состояния фигурантами дела эта сумма где-то "потерялась" - в электронной декларации народного депутата И. В. Луценко 2015 года указано только деньги в другом банке - в ПАО "Укринбанк": 700 007 грн, 14 000 евро и 100 000 долларов США и не упоминается о совершении любых сделок и расходов..." - отметили в Фонде.

Учитывая эти факты 25 октября 2018 года Фонд направил в НАБУ заявление о совершении нардепом Луценко уголовного преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В декларации омбудсмена Денисовой нашли признаки криминала

"На основе собранных материалов открыто уголовное производство, внесено в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения народным депутатом Украины Луценко И. В. уголовного преступления, выразившееся в представлении заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом Украины "О предотвращении коррупции", - уточнили в ведомстве.

Напомним, Верховный суд Украины отказал Нацбанку и не стал останавливать исполнение решения ВАСУ о незаконной ликвидации банка "Киевская Русь".

Как сообщал УНН, по данным ФГВФЛ, с АО "Банк Богуслав" было выведено более 300 млн грн из-за кредитования связанных лиц.