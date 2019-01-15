Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 15 января 2019 14:41
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Старый Новый год: почему и как его празднуют украинцы
Старый Новый год: почему и как его празднуют украинцы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9765
Версия для печати

Российский суд отказал в ходатайствах защиты 8 украинских моряков

Российский суд отказал в ходатайствах защиты 8 украинских моряков

КИЕВ. 15 января. УНН. Российский суд отказал в ходатайствах защиты пленных украинских моряков, сообщает УНН со ссылкой на адвоката Олега Елисеева.

Суд отказал в ходатайстве защиты о выпуске из клетки и изменения подсудности на военный суд в соответствии с Женевской конвенцией.

Мокряку, Опрыско, Семидоцкому и Цыбизову позволили увидеться с родственниками, а Терещенко, Головашу, Попову и Шевченко кроме этого предоставили по 30 минут времени для ознакомления с материалами дела.

Ранее УНН сообщал, что аналогично в ходатайствах было отказано Гриценко, Власюк, Драчу и Зинченко, которым лишь дали Возможность Увидеть с родственниками.

Украинским морякам, пленным Россией, не предоставили возможность для свиданий с родными в СИЗО.

Адвокат моряков, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы, считает, что ходатайство о продлении им ареста подлежит передаче для рассмотрения Московскиму гарнизонному военному суду.

Напомним, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

24 украинских моряков арестовали в Крыму на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Источник: УНН
Теги: суд, Россия, Украина, моряки, военнопленные
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.