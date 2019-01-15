Российский суд отказал в ходатайствах защиты 8 украинских моряков

КИЕВ. 15 января. УНН. Российский суд отказал в ходатайствах защиты пленных украинских моряков, сообщает УНН со ссылкой на адвоката Олега Елисеева.





Суд отказал в ходатайстве защиты о выпуске из клетки и изменения подсудности на военный суд в соответствии с Женевской конвенцией.



Мокряку, Опрыско, Семидоцкому и Цыбизову позволили увидеться с родственниками, а Терещенко, Головашу, Попову и Шевченко кроме этого предоставили по 30 минут времени для ознакомления с материалами дела.

Ранее УНН сообщал, что аналогично в ходатайствах было отказано Гриценко, Власюк, Драчу и Зинченко, которым лишь дали Возможность Увидеть с родственниками.

Украинским морякам, пленным Россией, не предоставили возможность для свиданий с родными в СИЗО.

Адвокат моряков, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы, считает, что ходатайство о продлении им ареста подлежит передаче для рассмотрения Московскиму гарнизонному военному суду.

Напомним, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

24 украинских моряков арестовали в Крыму на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.