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В ЦИК подал документы еще один политик, который хочет стать президентом

В ЦИК подал документы еще один политик, который хочет стать президентом

КИЕВ. 15 января. УНН. В Центральную избирательную комиссию поданы документы на участие в выборах на пост президента Украины лидера политической партии "5.10" Геннадия Балашова, документы подал уполномоченный представитель этой партии. Об этом журналисту УНН сообщил заведующий отделом взаимодействия со средствами массовой информации Константин Хивренко.

"Уполномоченный представитель от политической партии 5.10 подал документы на кандидатство Геннадия Балашова", - сказал Хивренко.

Как сообщал УНН, в Центральную избирательную комиссию с началом избирательного процесса подали документы одиннадцать человек, троим из них отказали в регистрации.

Как сообщал УНН, ЦИК уже отказывала Ратушу в регистрации кандидатом на пост Президента Украины из-за нехватки некоторых документов и отсутствие подтверждения об уплате 2500000 грн залога.

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Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина, Президент
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