На Волыни о переходе в ПЦУ заявили восемь приходов

КИЕВ. 15 января. УНН. Только на Волыни о переходе в Православную церковь Украины (ПЦУ) заявили восемь приходов Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время посещения богослужения в Луцке, передает корреспондент УНН.

"Сейчас уже, только на Волыни, 8 приходов сразу после получения Томоса выразили готовность присоединиться и перейти к нашей церкви. Большая радость. Молодцы! Мы вас поддержим", - заявил Глава государства.

По его словам, именно таким образом украинцы могут построить свое государство.

При этом он добавил, что 333 года украинская Церковь была под "московским игом", и только сейчас появилась как одна из 15 "звезд" и признается Вселенским патриархатом. И хотя украинцы очень долго боролись за независимость церкви, в историческом процессе период предоставления независимости церкви произошел мгновенно - всего за 9 месяцев.

Напомним, около 70 приходов перешли из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную Церковь Украины.

По результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, позже его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и снова вернули в Украину.