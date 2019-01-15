Самолет с европейскими министрами не добрался до Мариуполя

КИЕВ. 15 января. УНН. Экипаж самолета, следовавшего в Мариуполь с министрами иностранных дел Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, принял решение вернуться из-за погодных условий. Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

"Несмотря на тяжелые погодные условия, попытались долететь до Мариуполя. Экипаж принял решение вернуться. Очень хотел показать нашим партнерам пустой Мариупольский порт, последствия российской экономической блокады Приазовья. На этот раз свяжемся с теми, кто нас ждал в Мариуполе, через видеосвязь", - написал министр.

Напомним, 15 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе со своими коллегами из Литвы Линасом Линкявичюсом, Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, Эстонии Свеном Миксером и Польши Яцеком Чапутовичем должны были осуществить рабочую поездку в Мариуполь с целью ознакомления с актуальной социальной и экономической ситуацией, осложненной российской агрессией, в частности созданием препятствий свободе мореплавания через Керченский пролив к портам Бердянска и Мариуполя.