Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 15 января 2019 14:40
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Старый Новый год: почему и как его празднуют украинцы
Старый Новый год: почему и как его празднуют украинцы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6345
Версия для печати

Самолет с европейскими министрами не добрался до Мариуполя

Самолет с европейскими министрами не добрался до Мариуполя

КИЕВ. 15 января. УНН. Экипаж самолета, следовавшего в Мариуполь с министрами иностранных дел Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, принял решение вернуться из-за погодных условий. Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

"Несмотря на тяжелые погодные условия, попытались долететь до Мариуполя. Экипаж принял решение вернуться. Очень хотел показать нашим партнерам пустой Мариупольский порт, последствия российской экономической блокады Приазовья. На этот раз свяжемся с теми, кто нас ждал в Мариуполе, через видеосвязь", - написал министр.

Напомним, 15 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе со своими коллегами из Литвы Линасом Линкявичюсом, Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, Эстонии Свеном Миксером и Польши Яцеком Чапутовичем должны были осуществить рабочую поездку в Мариуполь с целью ознакомления с актуальной социальной и экономической ситуацией, осложненной российской агрессией, в частности созданием препятствий свободе мореплавания через Керченский пролив к портам Бердянска и Мариуполя.

Источник: УНН
Теги: МИД, Мариуполь, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.