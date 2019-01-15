Украинских моряков вывели из зала суда под крики "Слава Украине"

КИЕВ. 15 января. УНН. Во время объявленного обеденного перерыва после заседания в Лефортовском районном суде Москвы, когда выводили украинских моряков из зала заседания, часть собравшихся кричали: "Слава Украине". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

"В заседании Лефортовского районного суда Москвы по делу захваченных украинских военных у судьи Альбины Галимовой объявлен перерыв на обед. Когда украинских военных выводили из зала заседания, часть собравшихся кричали: "Слава Украине", - говорится в сообщении.

В издании добавили, что оглашение решения у судьи Сергея Рябцева назначено на 15 часов.

Напомним, Российский суд отказал в ходатайствах защиты пленных украинских моряков.



