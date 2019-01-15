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Украинских моряков вывели из зала суда под крики "Слава Украине"

Украинских моряков вывели из зала суда под крики "Слава Украине"

КИЕВ. 15 января. УНН. Во время объявленного обеденного перерыва после заседания в Лефортовском районном суде Москвы, когда выводили украинских моряков из зала заседания, часть собравшихся кричали: "Слава Украине". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

"В заседании Лефортовского районного суда Москвы по делу захваченных украинских военных у судьи Альбины Галимовой объявлен перерыв на обед. Когда украинских военных выводили из зала заседания, часть собравшихся кричали: "Слава Украине", - говорится в сообщении.

В издании добавили, что оглашение решения у судьи Сергея Рябцева назначено на 15 часов.

Напомним, Российский суд отказал в ходатайствах защиты пленных украинских моряков. 

Источник: УНН
Теги: суд, моряки, Москва
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