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Вторник, 15 января 2019, 14:07 • Кристина Попова • 57930
Украинских моряков вывели из зала суда под крики "Слава Украине"
КИЕВ. 15 января. УНН. Во время объявленного обеденного перерыва после заседания в Лефортовском районном суде Москвы, когда выводили украинских моряков из зала заседания, часть собравшихся кричали: "Слава Украине". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.
"В заседании Лефортовского районного суда Москвы по делу захваченных украинских военных у судьи Альбины Галимовой объявлен перерыв на обед. Когда украинских военных выводили из зала заседания, часть собравшихся кричали: "Слава Украине", - говорится в сообщении.
В издании добавили, что оглашение решения у судьи Сергея Рябцева назначено на 15 часов.
Напомним, Российский суд отказал в ходатайствах защиты пленных украинских моряков.
Источник: УНН