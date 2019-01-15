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Рада отклонила законопроект о неотвратимости наказания за кражи с использованием технических средств

Рада отклонила законопроект о неотвратимости наказания за кражи с использованием технических средств

КИЕВ. 15 января. УНН. Верховная Рада Украины отклонила законопроект №8184 относительно неотвратимости наказания за отдельные преступления против собственности, безопасности движения и эксплуатации транспорта, передает корреспондент УНН.

Законопроект рассматривали во втором чтении, однако во время голосования в Раде не собиралось 226 необходимых голосов. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложил отправить законопроект на повторное второе чтение, однако и для этого голосов депутатов не хватило.

Несколько раз Парубий ставил вопрос о возвращении к рассмотрению законопроекта №8184. Во время последнего голосования "за" возвращение проголосовало 207 народных избранников. После этого председатель парламента объявил, что законопроект отклонен.

Как говорится в пояснительной записке к документу, большая часть угонов автотранспорта происходит путем применения преступниками специальных устройств для открытия замков и запуска двигателя, упрощает похитителям завладения транспортными средствами.

"Принятие этого проекта закона будет способствовать эффективной защите прав владельцев транспортных средств, обеспечит действенную защиту имущественных прав граждан, неотвратимость и адекватность ответственности за незаконное завладение транспортными средствами", - говорится в пояснительной записке.

Как сообщал УНН, Верховная Рада планирует рассмотреть более 120 законопроектов за три дня.

Источник: УНН
Теги: законопроект, ВРУ, Андрей Парубий
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