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Посольство Украины в РФ попросило домашнего ареста для украинских моряков

Посольство Украины в РФ попросило домашнего ареста для украинских моряков

КИЕВ. 15 января. УНН. Посольство Украины в РФ просит домашнего ареста для захваченых у Керченского пролива украинских моряков и готово обеспечить им проживание в Москве. Об этом сообщил адвокат одного из арестованных Сергей Бадамшин, передаёт УНН, ссылаясь на ТАСС.

"Посольство просит оказать содействие в передаче суду РФ ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста гражданам Украины", - сказал адвокат.

В просьбе указано, что посольство обеспечит обвиняемых проживанием в жилищном корпусе посольства Украины в Москве, а также гарантирует их сопровождение в следственные и судебные органы.

Как информировал УНН, адвокат Николай Полозов сообщил, что во время этого заседания защита заявила ходатайство о приобщении как характеризующих сведений копии ноты посольства Украины в МИД РФ о предоставлении площадей для размещения военнопленных, в случае избрания судом альтернативной меры пресечения. Оно было удовлетворено.

"Следователь заявил ходатайство о приобщении справок о состоянии здоровья и копий постановлений апелляционной инстанции о продлении меры пресечения - удовлетворено. Защита заявила ходатайство об ознакомлении с представленными следствием документами, а также об ознакомлении военнопленных с материалом в обоснование ходатайства следствия о продлении меры пресечения - удовлетворено", - указал адвокат.

Как сообщал УНН, суд закрыл заседание по продлению ареста украинским морякам

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, моряки
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