"Газпром" сорвал технические газовые консультации с Украиной и ЕС

КИЕВ. 15 января. УНН. Именно российский "Газпром" сорвал технические трехсторонние консультации по транзиту газа между Украиной, Россией и Евросоюзом, которые были запланированы на 15 января. Между тем Украина провела содержательные беседы с Еврокомиссиею по всем существенным вопросам реформы рынка газа. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в своем Facebook, передает УНН.

"Газпром" сорвал технические трехсторонние консультации по газу, пытаясь своей бесконтрольностью запугать Европу и навязать свои понятия вместо цивилизованных правил", - написала Зеркаль.

По ее словам, логика "Газпрома" заключается в том, чтобы не обращать внимание ни на кого, строить "Северный поток-2", не дожидаясь окончательных разрешений и игнорировать своих партнеров.

Замминистра подчеркнула, что в этой ситуации остается не давать "Газпрому" никаких исключений и распространять на все его проекты, особенно "Северный поток-2", все нормы ЕС.

"Очень уместно, что вопрос соответствующих изменений в газовой директиве ЕС обсуждается в Совете ЕС именно сегодня", - подчеркнула она.

"Между тем мы провели содержательные беседы с Европейской комиссией по всем существенным вопросам реформы рынка газа, выполнения Соглашения об ассоциации, в том числе обновленного приложения XXVII, дальнейшей судьбы трехсторонних консультаций и тому подобное. Работаем дальше и готовимся не только к трехсторонним консультациям на политическом уровне, но и ко всем возможным сценариям развития событий", - добавила Зеркаль.

Напомним, проведение трехсторонней технической надрады должно было состояться 15 января, но накануне появилась информация о том, что совещание было отменено.

Как сообщили УНН в Еврокомиссии, технических совещаний между представителями России, Украины и ЕС по газу не произойдет до встречи на уровне министров. Встреча остается запланированной на 21 января.