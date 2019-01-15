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Турчинов рассказал, почему появился миф об американском спецназе на Донбассе

Турчинов рассказал, почему появился миф об американском спецназе на Донбассе

КИЕВ. 15 января. УНН. После работы снайперов Управления госохраны в начале войны в Донбассе российские пропагандисты создали миф об американском спецназе. Об этом заявил Секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает УНН.

Турчинов выступил с таким заявлением по случаю празднования 27-й годовщины создания Управления государственной охраны Украины.

Он отметил, что в 2014 году, когда армия еще не была готова к активным боевым действиям, пришлось отправить на Донбасс сводное подразделение госохраны, который произвел впечатление на боевиков.

"Именно после работы снайперов Управления госохраны в районе проведения АТО у российских пропагандистов появился миф об американском спецназе под Славянском", - отметил секретарь СНБО.

Ранее УНН сообщал, что Управление государственной охраны Украины изменило название на Службу государственной охраны.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Донбасс, снайпер
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