Рада продлила мораторий на выселение жителей общежитий
КИЕВ. 15 января. УНН. Верховная Рада Украины приняла законопроект, которым продлил на неопределенный срок мораторий на выселение жителей общежитий из занимаемых жилых помещений. "За" соответствующее решение проголосовал 241 народный депутат, передает корреспондент УНН.
В предыдущей редакции закона предполагалось, что мораторий на выселение жителей общежития будет действовать до завершения реализации Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2017-2021 годы. Согласно этой программе мораторий должен был действовать до 1 января 2022 года.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, Кабинет Министров Украины до сих пор не подал на рассмотрение Верховной Рады соответствующей обще целевой государственной программы, в связи с чем сроки действия моратория на выселение жителей общежитий следует указать следующими: "со дня опубликования этого Закона до завершения исполнения общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальных общин".
Как сообщал УНН, Рада отклонила законопроект о неотвратимости наказания за кражи с использованием технических средств.