Суд в Москве продлил арест уже 12 захваченным морякам

КИЕВ. 15 января. УНН. Лефортовский районный суд Москвы во вторник, 15 января, продлил арест еще четырем захваченным в районе Керченского пролива украинским морякам, сообщает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

"Старший матрос "Яны Капу"​ Михаил Власюк, капитан 2-го ранга "Бердянска"​ Денис Гриценко, старший матрос "Никополя" Вячеслав Зинченко и офицер контразведки СБУ Андрей Драч будут находиться в СИЗО до 24 апреля", - сообщает издание.

Напомним, ранее 15 января Лефортовский районный суд Москвы продлил арест восьми захваченным в районе Керченского пролива украинским морякам.

25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

24 украинских моряка арестовали в Крыму на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.