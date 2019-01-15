Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 15 января 2019 16:10
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Генпрокуратура приостановила расследование в отношении Затулина
Генпрокуратура приостановила расследование в отношении Затулина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1830
Версия для печати

Россия не должна использовать украинских моряков как пешек в своей игре - США

Россия не должна использовать украинских моряков как пешек в своей игре - США

КИЕВ. 15 января. УНН. Россия должна немедленно освободить украинских моряков, захваченных у Керченского пролива, а не использовать их как пешек в своей политической игре. Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter, передает УНН.

"Россия должна немедленно освободить украинских моряков, а не использовать их как пешек в своей политической игре. Уже более 50 дней Россия незаконно удерживает украинских моряков, которые пользовались свободой судоходства Украины в ее территориальных водах. Мы глубоко обеспокоены их здоровьем и правами", - подчеркнули в Посольстве.

Как сообщал УНН, сегодня московский суд продлил до 24 апреля срок содержания под стражей 12 из 24 пленных украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива в Азовском море.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

24 украинских моряка арестовали в Крыму на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Источник: УНН
Теги: США, моряки, военнопленные
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.