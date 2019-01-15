Россия не должна использовать украинских моряков как пешек в своей игре - США

КИЕВ. 15 января. УНН. Россия должна немедленно освободить украинских моряков, захваченных у Керченского пролива, а не использовать их как пешек в своей политической игре. Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter, передает УНН.

"Россия должна немедленно освободить украинских моряков, а не использовать их как пешек в своей политической игре. Уже более 50 дней Россия незаконно удерживает украинских моряков, которые пользовались свободой судоходства Украины в ее территориальных водах. Мы глубоко обеспокоены их здоровьем и правами", - подчеркнули в Посольстве.

Как сообщал УНН, сегодня московский суд продлил до 24 апреля срок содержания под стражей 12 из 24 пленных украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива в Азовском море.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

24 украинских моряка арестовали в Крыму на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.