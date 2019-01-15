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Украина подписала контракт на поставку боевых беспилотников

Украина подписала контракт на поставку боевых беспилотников

КИЕВ. 15 января. УНН. Из Турции Украина привезла не только Томос, но и контракт на поставку боевых ударных беспилотников. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Луцк, передает корреспондент УНН.

"Недавно в Турции мы получили не только Томос. Сейчас я могу об этом сказать - по моему поручению, был подписан контракт на поставку нам боевых ударных беспилотников. И сейчас я могу признаться, что первые 2,5 года было эмбарго на поставки нам летательной оружия", - отметил глава государства.

По его словам, сейчас Украина может импортировать комплектующие к ракетам, к высокоточным боеприпасам, проводить испытания крылатых ракет и тому подобное. Кроме того, Украина получает средства связи, задвижки с горизонтного контроля, средства противодействия радиоэлектронной борьбы, чего раньше не было ВСУ, которые воевали со второй по мощности армией мира, имея оружие ХХ века.

Напомним, Вооруженные силы Украины получили модернизированные боевые самолеты, вертолеты и беспилотники.

Источник: УНН
Теги: Украина, Турция, беспилотники
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