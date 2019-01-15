Адвокат рассказал о состоянии здоровья Штепы

КИЕВ. 15 января. УНН. Бывший мэр Славянска Неля Штепа находится в стабильном состоянии и продолжает проходить курс лечения. Об этом в комментарии УНН сообщил адвокат Штепы Александр Тананакин.

"Стабильный (состояние здоровья - ред.), проходит лечение в связи со своими болезнями, хроническими", - сообщил Тананакин.



Он уточнил, что Штепа проходит курс лечения дома.



По словам адвоката, еще неизвестно, Неля Штепа появится ли на судебном заседании.



"Не могу сказать, пока не владею такой информацией, ближе к заседанию будет понятно", - добавил адвокат.



Как сообщал УНН, 22 ноября суд не смог продолжить рассмотрение уголовного производства против Нели Штепы. Адвокаты заявили, что она попала в больницу с инсультом.

В связи с этим суд перенес заседание по делу на 24 января 2019 года. Как сообщал адвокат, его подзащитная лечится дома.

Напомним, бывшего мэра Славянска задержали 11 июля 2014. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата".

Штепу обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 УК Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.